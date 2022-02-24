26-27 февраля в финском Лахти состоится восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Рассказываем основную информацию о соревнованиях.

Этап в Лахти станет первым после завершения Олимпийских игр в Пекине. Всего в нём запланировано четыре старта: мужской и женский спринты свободным стилем и гонки с раздельным стартом классикой: 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

Это первые старты на Кубке мира в 2022 году. В январе FIS из-за пандемии коронавируса отменила этапы во французском Ле Русе (14-16 января) и словенской Планице (22-23 января).

Полный состав участников Кубка мира от России пока не был объявлен. Однако уже точно известно, что в Финляндию поедет группа Юрия Бородавко. Таким образом, в Лахти ожидаются Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Мария Истомина, а самое главное – герой Олимпиады-2022 Александр Большунов.

Большунов на Играх-2022 завоевал три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

На данный момент в общем зачёте Кубка мира Большунов идёт на втором месте, имея в активе 815 очков. Лидирует с большим отрывом норвежец Йоханнес Клэбо – 1183 очка.

Наталья Непряева занимает первую строчку у женщин – 843 очка. Её ближайшая преследовательница Эбба Андерссон из Швеции набрала 648 баллов.

Трансляции гонок Кубка мира можно будет посмотреть на каналах «Евроспорт 1» и «Матч ТВ».

Расписание гонок выглядит следующим образом:

26 февраля, 13:15 (время везде московское). Женщины. Спринт, квалификация

26 февраля, 13:55. Мужчины. Спринт, квалификация

26 февраля, 15:30. Женщины. Спринт, финал

26 февраля, 15:55. Мужчины. Спринт, финал

27 февраля, 13:30. Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км

27 февраля, 15:30. Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км

По данным букмекеров, главным фаворитом на победу в спринте считается итальянец Федерико Пеллегрино. Коэффициент на его победу составляет 4,0. Главный российский спринтер Александр Терентьев имеет коэффициент на победу 8,0. Стоит отметить, что ведущий бегун на короткие дистанции Йоханнес Клэбо не подтверждал своё участие в гонке, и котировки не учитывают его.

В «разделке» главным фаворитом называется Ийво Нисканен с коэффициентом 1,39. Коэффициент на победу Большунова составляет 4,0.

У женщин главной фавориткой букмекеров в спринте называется Майя Дальмквист, второй идёт Наталья Непряева. В «разделке» основные шансы на победу у норвежки Терезы Йохауг, а также у шведки Фриды Карлссон.