Петербургский «Зенит» проведет второй матч в 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса». Встреча состоится сегодня, 24 февраля, в Севилье в 23:00 по московскому времени.

Команды проведут игру на стадионе «Бенито Вильямарин». Прямая трансляция будет доступна здесь.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы завершился гостевой победой испанцев со счетом 3:2. Голы за «Бетис» забили Гвидо Родригес, Виллиан Хосе и Андрес Гуардадо. Точными ударами со стороны «Зенита» отличились Артем Дзюба и Малком. Все пять мячей были заброшены в первом тайме.

Напомним, петербуржцы вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третью строчку в отборочной группе Лиги чемпионов с «Челси» и «Ювентусом».