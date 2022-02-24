Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, Александр Большунов примет участие в этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Спортсмен поделился фотографией из аэропорта перед вылетом на соревнования.

В кадре появился сам Большунов, а также его чемодан и чехол с лыжами. Спортсмен опубликовал снимок из аэропорта Шереметьево в Instagram.

«Пое-е-ехали», – подписал фото Большунов.

На прошедшей Олимпиаде-2022 лыжник взял три золотые, серебряную и бронзовую медали.

Известно, что в гонках в Финляндии могут принять участие Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Мария Истомина. Однако полный состав участников Кубка мира от России пока не был объявлен.