Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на вопрос об увеличении количества своих голевых передач в текущем сезоне. Хоккеист отметил, как изменился характер игры.

Капитан столичной команды уверен, что лига стала другой с приходом молодых спортсменов.

«Мой сдвиг в сторону голевых передач? Мне больше не 19 лет. Все играют быстрее? Очевидно, что игра меняется. Лига меняется. Как я провожу подготовку? Не собираюсь раскрывать свои секреты», – приводит слова Овечкина издание The Wall Street Journal.

В сезоне 2021/22 российский форвард сыграл в 50 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где забросил 31 шайбу и отдал 31 передачу.

Ранее стало известно, что Овечкин установил уникальное достижение в истории НХЛ.