Сегодня из-за ситуации с Украиной на юге России были временно закрыты аэропорты. Воздушное сообщение приостановлено с Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Орлом, Ростовом-на-Дону, Симферополем, Ставрополем и Элистой.

Ограничение действует до 3:45 2 марта.

По данным ТАСС, отменены более 70 авиарейсов на юг страны из московских аэропортов. В частности, отменены рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Анапу, Геленджик, Симферополь, Волгоград, Астрахань. Пять авиарейсов задержаны в аэропорту Сочи.

Данная ситуация напрямую затронула и чемпионат России по футболу. В этот уик-энд команды должны вернуться после зимней паузы и провести игры 19-го тура. При этом три из них состоятся в городах с закрытым авиасообщением.

В их число вошли следующие матчи:

«Сочи» — «Арсенал» (26 февраля, начало – 16:30 мск)

«Ростов» — «Крылья Советов» (27 февраля, 14:00)

«Краснодар» — «Локомотив» (27 февраля, 17:00)

По состоянию на 11 утра 24 февраля Российская премьер-лига выступила с официальным заявлением: руководство РПЛ прорабатывает вопросы о переносе игр тура. Более подробную информацию лига должна сообщить позднее.

Игры 19-го тура для всех российских команд, кроме «Зенита», должны стать первыми официальными в 2022 году. Действующий чемпион России и лидер таблицы 17 февраля встречался с «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы (2:3). Ответная игра должна состояться сегодня, 24 февраля, в Севилье.

После 18 туров положение в таблице РПЛ следующее: 1. «Зенит» — 38 очков. 2. «Динамо» — 36. 3. «Сочи» — 31. 4. ЦСКА – 30. 5. «Краснодар» — 29. 6. «Локомотив» — 28. 7. «Ахмат» — 27. 8. «Крылья Советов» — 27. 9. «Спартак» — 23. 10. «Рубин» — 22. 11. «Урал» — 19. 12. «Арсенал» — 19. 13. «Нижний Новгород» — 19. 14. «Ростов» — 18. 15. «Уфа» — 16. 16. «Химки» — 14.

Стоит отметить, что с 1 по 3 марта также должны состояться игры 1/8 финала Кубка России. Одну из них планируется провести в городе, где сейчас закрыто авиасообщение. Речь идёт о матче «Сочи» — ЦСКА 2 марта. Игра стартует в 18:00, так что по предварительным данным сообщение уже будет восстановлено, однако армейцы смогут прилететь только в день игры, если ситуация не изменится (или игра не будет перенесена).

Матчи 20-го тура РПЛ пройдут с 5 по 7 марта.