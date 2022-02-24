Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжает восстановление после травмы. Он сообщил, что начал выполнять беговые упражнения на поле.

Он поделился деталями своей реабилитации с подписчиками в социальной сети.

«Слава богу, я снова могу бегать. Первые шаги за долгое время», — написал Миранчук в Instagram.

Миранчук травмировался в январе 2021 года, тогда он повредил сухожилие. С осени игрок начал второй этап восстановления, так как состояние оказалось запущенным.

Ранее пресс-служба «Локомотива» допускала, что Антон Миранчук вернется в общую группу во время мартовской паузы на матчи сборных.

Напомним, футболист выступает за основу московского клуба с 2013 года.