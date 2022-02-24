Украинская премьер-лига на официальном сайте объявила о приостановке чемпионата страны по футболу в связи с введением военного положения в стране.

Военное положение было введено в связи с ситуацией на востоке страны.

В чемпионате Украины по футболу на данный момент сыграно 18 туров. На первом месте с 47 очками идёт донецкий «Шахтёр». Киевское «Динамо» отстаёт на два балла. На счету клуба «Днепр-1» 40 очков.

В чемпионате Украины с этого сезона число команд было увеличено с 14 до 16 — впервые после событий 2014 года. По регламенту в этом сезоне будет сыграно два круга по системе «каждый с каждым», без дополнительных турниров. Первые два клуба попадают в Лигу чемпионов, третье и четвёртое место — в Лигу конференций (третье отправится в Лигу Европы, если Кубок Украины выиграет одна из первых двух команд). Последние две команды вылетят в первый дивизион.