Новый защитник «Зенита» Арсен Адамов дал комментарий о том, как определился с командой. По его словам, изначально интерес к нему проявлял московский «Локомотив».

Игрок присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно. В Санкт-Петербурге он будет играть под 23-м номером.

«Да, первым на меня вышел «Локомотив». Я и мои представители общались с руководителями клубов, обсуждали трансфер между собой. Я вообще уже думал, что перейду в «Локомотив». Но как только появился вариант с «Зенитом», сразу согласился», – цитирует Адамова Чемпионат.

Ранее футболист выступал за «Ахмат» и «Урал». Его профессиональная карьера началась в молодежке грозненской команды в 2016 году.