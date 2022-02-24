Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер Александр Жулин поздравил заслуженного тренера России Этери Тутберидзе с днем рождения. Сегодня, 24 февраля, специалисту исполнилось 48 лет.

Наставник танцевальных пар обратился к коллеге в социальной сети.

«Этери, с днём рождения! Новых побед», — написал Жулин в Stories в Instagram.

Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Игр-2018 Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку-2018 и чемпионку мира Алину Загитову.

На прошедшей Олимпиаде-2022 ее ученицы взяли два золото и серебро. Анна Щербакова и Камила Валиева стали золотыми медалистками в индивидуальных прокатах и команде соответственно, Александра Трусова выиграла серебро в личной программе.