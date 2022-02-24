Экс-первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль стартовал с 12 побед в 12 встречах в текущем сезоне. Это стало лучшим началом года за всю его карьеру.

Прошлый личный рекорд теннисиста был установлен в 2014 году. Тогда его победная серия составляла 11 матчей.

В 2022 году Надаль выиграл титулы на турнире ATP в Мельбурне (Австралия) и Australian Open. Сейчас он принимает участие в соревнованиях в Акапулько (Мексика). Пока испанец обыграл Стефана Козлова со счётом 6:0, 6:3 во втором круге и вышел в четвертьфинал.

В финале Открытого чемпионата Австралии в этом году Надаль взял свой 21-й титул турниров «Большого шлема». Он установил рекорд, обойдя по количеству побед серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.