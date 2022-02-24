Новый защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, каких игроков считает отличными примерами для себя. Футболист отметил, что в этом списке есть как иностранные, так и российские спортсмены.

Адамов присоединился к петербуржцам в недавно закрывшееся трансферное окно.

«В России Фернандес выделялся. Сейчас уже играет не так ярко, как три-четыре года назад, но для меня он всегда был номером один. И у Трента я учился: он мне понравился своими голевыми передачами. Со стандартов, с игры в завершении атак. Это невероятный футболист!», – цитирует Адамова Чемпионат.

Игрок с улыбкой подчеркнул, что уже защищается не хуже английского футболиста.

Ранее Адамов рассказал, как выбрал «Зенит» и отказался от перехода в «Локомотив».