Болельщики смогут побывать на трибунах и на трассе этапов Кубка мира по биатлону на оставшихся стартах в текущем сезоне. Организаторы оставляют в продаже билеты на турниры в финском Контиолахти, эстонском Отепя и норвежском Холменколлене.

О приглашении болельщиков сообщает Sports.ru со ссылкой на локальные сайты соревнований.

Гонки в Контиолахти состоятся с 3 по 6 марта, далее спортсмены переедут в Отепя – с 10 по 13 марта и завершат сезон в Холменколлене – с 17 по 20 марта.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка мира 2021/22 зрители были на трибунах только на этапах в шведском Эстерсунде и французском Анси.

Лидером общего зачета является француз Кентен Фийон Майе и норвежка Марте Олсбю Ройселанн.