Чемпион Формулы-1 2021 года Макс Ферстаппен может переподписать новое соглашение с командой «Ред Булл». Отмечается, что новый договор будет включать повышенную зарплату.

По информации RacingNews365 со ссылкой на источник в коллективе, сейчас продолжаются переговоры гонщика с командой по новому контракту. Его текущее соглашение истечет в конце 2023 года.

Зарплата Ферстаппена может увеличиться с 25 до 30 миллионов долларов без учета бонусов, сообщает СМИ. Уточняется, что новый документ является формальностью с момента завоевания титула.

В прошлом сезоне голландец впервые взял титул в своей карьере, опередив в последней гонке в Абу-Даби (ОАЭ) гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.