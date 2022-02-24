Стадион — важнейший атрибут для любой команды. Одно без другого, можно сказать, не может существовать. А «домашний» стадион — это родные стены, место силы и своя атмосфера. Игроки проводят здесь большую часть времени, тренируясь и состязаясь. У болельщиков же он ассоциируется со знаковыми спортивными событиями, а также успехами и иногда неудачами любимых коллективов. Мы расспросили фанатов хоккея, а также самих игроков и выяснили, какие ледовые арены и почему нравятся им больше всего.

Поскольку спорт без соревнований, в том числе международных, немыслим, мы не стали ограничивать наших собеседников в географии и позволили им поделиться впечатлениями от посещения спортивных объектов в самых разных точках мира. Так, нападающий ХК «Ак Барс», обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира 2014 года Александр Бурмистров выделяет сразу несколько площадок. Среди них московский стадион «Динамо», который благодаря своим компактности и удобству для болельщиков, по словам спортсмена, очень похож на арены Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Роджерс Плэйс» в Эдмунде, где очень большие раздевалки и «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, которая ассоциируется у Александра с профессиональными успехами.

«Мэдисон Сквер Гарден» — это легендарный хоккейный стадион. Там я набрал свое первое очко в НХЛ», — вспомнил с улыбкой Бурмистров.

«Сразу три арены под одной крышей — это лучшее, что может быть», — считает генеральный директор компании «СПОРТ-ТУР», созданной в преддверии Чемпионата Мира по футболу FIFA-2018 Екатерина Дворикова. Речь о другом столичном спортивном объекте — «ЦСКА Арене», где также есть большое количество прекрасных раздевалок, причем как для профессиональных, так и для любительских команд, закрепленных за каждой ареной, имеющих индивидуальные душевые и туалеты (что редкость), а также широкие коридоры, благодаря чему команды, встречаясь, не сталкиваются баулами. Определенно, наша собеседница знает, о чем говорит, ведь «СПОРТ-ТУР» проинспектировала более 30 ледовых арен.

«Хоккейные дворцы можно встретить на всех континентах, многие из них — настоящие шедевры архитектуры», — говорит заведующий кафедрой спортивного маркетинга университета «Синергия» Андрей Малыгин. К таким он относит, например, московскую «ВТБ Арену», расположившуюся под одной крышей с футбольным стадионом имени Льва Яшина. На первом этаже комплекса находится торговый центр: «Такая компоновка позволяет болельщикам интересно и насыщенно провести свободное время, а стадиону — стабильно получать доходы».

Конечно, всегда есть место мечте. Так, Малыгин хотел бы однажды посетить «Хартвалл Арену» в Хельсинки, где, по словам нашего собеседника, в одной из лож с сауной можно посмотреть на игру клуба «Йокерит». А Александр Бурмистров ни разу не выступал на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Совершенно очевидно, что однажды в список желаемых попадет и петербургская «СКА Арена», которая строится к Чемпионату мира по хоккею с шайбой-2023. Ведь ее создатели обещают и спортсменам, и болельщикам многое из того, чем обладают другие спортивные объекты. В конце концов городской многофункциональный комплекс превзойдет подобные по вместительности — 21,5 тысяча человек. Сама площадка будет большой — в семь этажей, не считая подземного уровня, однако интуитивно понятной, а также супер современной. Комфортно должно быть всем: и зрителям — благодаря, например, трибунам, в том числе телескопическим, и игрокам — их среди прочего ждут те самые удобные раздевалки, предположительно, с футуристичным дизайном.

«Идеальная арена должна быть, в первую очередь, комфортной. Должна быть суперская раздевалка, чтобы хотелось туда приходить, проводить там время. Также арена должна быть комфортной для болельщиков — по возможности, в центре города, с хорошей парковкой. Чтобы поход на хоккей приносил зрителям удовольствие не только от игры, но и от комфорта на стадионе», — заключил Александр Бурмистров.