Игроки хоккейного «Динамо» Вадим Шипачёв и Станислав Галиев появятся на льду в первом матче после Олимпийских Игр-2022. Московская команда сегодня, 24 февраля, встретится на «ВТБ Арене» с казахстанским «Барысом».

Контрольная встреча началась в 13:00 по московскому времени.

Ворота динамовцев будет защищать Иван Бочаров. Первое звено выйдет на площадку в следующем составе: Миронов – Войнов, Галиев – Шипачёв – О’Делл.

Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата.

Команды готовятся к плей-офф турнира, первые матчи состоятся 1 марта. «Динамо» первом раунде встретится с «Северсталью», «Барыс» сыграет с «Металлургом».

Напомним, Шипачев и Галиев стали серебряными призерами Олимпиады-2022 в Пекине.