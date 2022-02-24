Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов на своей странице в Инстаграме опубликовал короткую запись. Футболист разместил чёрный прямоугольник вместо фотографии и подписал: «Нет войне!!!», добавив эмодзи разбитого сердца и обозначение Украины (UA).
Фёдору Смолову 32 года. Этой зимой он вернулся в родное московское «Динамо», в котором начинал карьеру. Первую половину сезона форвард провёл в московском «Локомотиве», забив 7 голов в 15 матчах чемпионата России.
На юге России закрыты аэропорты. Матчи чемпионата России по футболу под угрозой
Ранее стало известно, что из-за закрытия ряда аэропортов на юге России Российская премьер-лига рассматривает вариант переноса матчей 19-го тура РПЛ.
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