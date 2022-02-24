Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на поражение от первой ракетки мира Новака Джоковича на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Спортсмен уступил сербу во втором круге соревнований со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

Россиянин поздравил соперника с победой и отметил, что участвовал в хорошей битве.

«Я всегда сражаюсь и оставляю сердце на корте. В последнее время я доволен своим уровнем игры и выступлениями. Теперь время продолжать работу и верить в себя», — написал Хачанов на странице в Instagram.

Напомним, призовой фонд турнира в Дубае составляет 2 794 840 долларов. Действующим чемпионом соревнований остается представитель России Аслан Карацев.