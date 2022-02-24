Организаторы турнира ATP в Санкт-Петербурге сообщили, что перенос соревнований связан с изменением их рейтинга. Отмечается, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Накануне, 23 февраля, стало известно, что Ассоциация теннисистов-профессионалов передала права на турнир Нур-Султану (Казахстан).

«При изменении статуса турнира на более высокий по правилам АТР мы не могли со­хранить за собой лицензию на турнир АТР 250, так как Ассоциация теннисистов-профессио­налов не готова согласовывать два ежегодных мужских турнира серии АТР в Санкт-Петер­бурге», – сообщается в заявлении.

Представители соревнований в России уже уведомили ATP о намерении получить новый статус и готовности приобрести права на турнир АТР 500 или АТР 1000.