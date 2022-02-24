Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящей игре против испанского «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы. По его словам победа в ответной встрече поможет сине-бело-голубым пройти дальше по сетке.

В первом матче «Зенит» уступил соперникам на домашнем поле со счетом 2:3.

«Мы все надеемся на то, что «Зенит» покажет хорошую игру. Будет очень важно, как построит игру «Зенит», потому что отмена выездного гола дает больше шансов на успех. Все зависит от схемы игры, которую Семак выберет на сегодняшний матч», – цитирует Радченко «РБ Спорт».

Матч «Бетиса» с «Зенитом» состоится 24 февраля. Его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.