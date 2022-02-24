Организаторы теннисного турнира St.Petersburg Open сообщили, что ведут переговоры с ATP по поводу получения более высокого статуса.

«Как известно, в 2020 году в Санкт-Петербурге с успехом прошел юбилейный 25-й турнир St. Petersburg Open, и АТР предоставила ему временный статус АТР 500. Мы уведомили АТР о нашем намерении получить новый статус и готовы приобрести права на турнир АТР 500 или АТР 1000», — говорится в заявлении на официальном сайте St. Petersburg Open.

Напомним, вчера, 23 февраля, стало известно, что турнир перенесен из Санкт-Петербурга в столицу Казахстана.

Организаторы объяснили такое решение тем, что при изменении статуса турнира они не смогли бы сохранить за собой лицензию на АТР 250, так как Ассоциация Теннисистов-Профессионалов не готова согласовывать сразу два ежегодных мужских турнира серии АТР в Санкт-Петербурге.

Соревнования пройдут в Нур-Султане с 19 по 25 сентября.

Автор – Дарья Гаврилова