Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с онкологическим заболеванием 20-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Он выразил слова поддержки игроку и его близким.

О состоянии спортсмена накануне, 24 февраля, сообщил представитель «Торонто Мейпл Лифс». Амиров был выбран командой на драфте НХЛ 2020 года в первом раунде под 15-м номером.

«Всегда неприятно получать такие новости, особенно, о 20-летнем парне, который находится в самом начале своего профессионального пути. Мы всей нашей хоккейной семьей переживаем за Родиона и желаем ему скорейшего выздоровления», – приводятся слова Морозова на сайте КХЛ.

Текущий сезон Амиров начинал в составе уфимского «Салавата Юлаева», но получил травму и выбыл из состава команды.