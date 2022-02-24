Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассматривает вариант с возвращением в итальянский «Интер». Уточняется, что футболист может перейти в старый клуб, несмотря на понижение зарплаты.

По информации La Gazzetta dello Sport, у форварда есть единственный вариант транфера, связанный с арендой. Пока неизвестно, как относится «Интер» к желанию бельгийца, так как клуб готовился к переходу нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.

Источник сообщает, что сейчас Лукаку зарабатывает в «Челси» 12,5 млн евро в год.

Футболист присоединился к лондонскому «Челси» в августе 2021 года. Ранее он выступал за «Эвертон», «Вест Бромвич» и «Манчестер Юнайтед». Лукаку является бронзовым призером чемпионата мира-2018 в составе национальной сборной.