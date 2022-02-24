Председатель Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон заявил о нежелании проводить стыковые матчи отбора на ЧМ-2022 в России.

«Когда проснулся сегодня утром, возникло такое ощущение, что проведение футбольного матча в России через месяц — это почти немыслимо. На сегодняшний день нет абсолютно никакого желания проводить футбольный матч в России, — цитирует слова Нильссона Reuters. — Мысленно мы находимся рядом с нашими друзьями из Украины, потому что ситуация, в которой они оказались сегодня утром — это ужасно. Футбол — это последнее, о чём стоит переживать в условиях этого ада».

Помимо этого, председатель ШФА отметил, что в текущей ситуации нельзя принимать поспешных решений. А также он добавил: «Нужно жить и договариваться обо всём в будущем. Мы должны не торопиться и посмотреть, какие действия необходимы. На данный момент мы с нетерпением ждём, когда будет сложено оружие и воцарится мир».

Напомним, 24 марта в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 Швеция сыграет с Чехией, а Россия примет Польшу. Победители этих пар проведут финальную игру, которая и определит, кто поедет на чемпионат мира в Катар. При этом в случае поражения в полуфинале Россия планирует провести товарищеский матч с проигравшей в другом матче командой.

Автор — Дарья Гаврилова