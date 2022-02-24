Защитник питерского «Зенита» Арсен Адамов ответил на вопрос, что выберет из трех предложенных вариантов — золото РПЛ, победу в Лиге Европы или участие в ЧМ-2022.

«Представить, что нужно выбрать что-то одно — золото РПЛ, победу в Лиге Европы или участие в ЧМ-2022 основным игроком сборной России? Провокационный вопрос. Очень непросто выбрать что-то одно. Но раз я только подписал контракт с «Зенитом», то первый шаг — золото РПЛ с новой командой. Остальное придёт через чемпионство» — приводит слова Адамова «Чемпионат».

Напомним, 22-летний футболист перешел из «Урала» в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Трансфер защитника обошелся в 3 миллиона евро. Также предусмотрены бонусы, связанные со спортивными показателями футболиста в петербургской команде. Контракт игрока с новым клубом рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «Урал» и забил 1 гол.

Автор — Дарья Гаврилова