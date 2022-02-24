Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась, за кого из спортсменов особенно сильно болела на соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Болела за всех, хотела, чтобы все хорошо выступили. Единственное, болела за пару Тарасова – Морозов, потому что Женя моя подруга. У них был очень тяжёлый, тернистый путь, и наконец-то именно там, где надо, они выдали два хороших проката, и я очень радовалась за Женю», — цитирует слова Туктамышевой Cosmopolitan.

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, завоевали серебро в личных соревнованиях, уступив на 0,63 балла спортсменам из Китая. Бронзовыми призерами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Автор — Дарья Гаврилова