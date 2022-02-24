Представитель Санкт-Петербурга Андрей Лазукин выступил с короткой программой на Финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. Его прокат отметился падением на четверном тулупе.

Спортсмен открывал первую разминку и начал свое выступление с каскада тройной лутц + тройной тулуп.

Судьи оценили выступление фигуриста в 72,81 балла. Он занял промежуточное первое место на турнире.

Лазукин занимается в группе Алексея Мишина. В его активе есть победа на Кубке России и третье место на турнире серии «Challenger» Lombardia Trophy 2018 года. Также фигурист в 2019 году выиграл бронзу на командном чемпионате мира.

В этом сезоне он не смог отобраться на чемпионат России и не принимал участие в розыгрыше путевок на международные соревнования.