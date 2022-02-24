Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на слухи о разрыве контракта между московской командой и консалтинговой компанией Ральфа Рангника.

«Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего. Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Цорн.

Напомним, Ральф Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию «Локомотива» до ноября 2021 года, позже перешел в «Манчестер Юнайтед» и занял временный пост главного тренера команды до конца текущего сезона.

Московский «Локомотив» занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, заработав 28 очков за 18 матчей чемпионата.

Автор — Дарья Гаврилова