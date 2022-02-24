Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий на своей странице в Инстаграме опубликовал короткую запись. Специалист разместил чёрный прямоугольник вместо фотографии и подписал: «Нет войне».

Ранее аналогичный пост опубликовал форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов, добавивший к своей записи эмодзи разбитого сердца и обозначение Украины (UA).

Василию Березуцкому 39 лет. Этой зимой он вошёл в тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет его брат-близнец Алексей Березуцкий. Ранее он также ассистировал в ЦСКА и «Краснодаре» Виктору Гончаренко.

Ранее стало известно, что из-за закрытия ряда аэропортов на юге России Российская премьер-лига рассматривает вариант переноса матчей 19-го тура РПЛ.