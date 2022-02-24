Дмитрий Алиев выступил в короткой программе на Финале Кубка России в Саранске. Он отлично исполнил одиночный четверной тулуп, но не справился с четверным лутцем в стартовом каскаде.
Вместо исполнения квада в связке начале программы он упустил один оборот и остался с каскадом тройной лутц + тройной тулуп.
Спортсмен выступал под третьим номером в первой разминке. Ранее на лед выходили Андрей Лазукин и Роман Атояр.
Представитель Санкт-Петербурга, тренирующийся под руководством Евгения Рукавицына, начал свою программу с исполнения
Судьи оценили выступление фигуриста на 91,87 баллов. Пока Алиев занимает текущее первое место, имея большое преимущество перед соперниками.
Далее выступит еще один петербуржец Петр Гуменник.
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