Петербургский фигурист Петр Гуменник завершил выступление в короткой программе на Финале Кубка России в Саранске. Спортсмен смог приземлить четверной риттбергер в каскаде с тройным тулупом.

Также он получил серьезную сбавку за падением на тройном акселе и четверном сальхове.

Судьи оценили прокат Гуменника в короткой программе 75,02 балла, он занял промежуточное второе место, уступив Дмитрию Алиеву. Фигурист закрывал прокаты в первой разминке.

Во второй пятерке выступят Алексей Ерохов, Даниил Буташнов, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин и Георгий Шестернев.

В финале принимают участие лучшие спортсмены по итогам этапов прошедших осенью этапов. Прямая трансляция доступна по ссылке здесь.