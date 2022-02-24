Фигурист Алексей Ерохов ошибся на одном из квадов в короткой программе на Финале Кубка России в Саранске.

Ерохов открывал вторую разминку, сделав в начале проката степ-аут на четверном сальхове. Затем она показал каскад четверной тулуп + тройной тулуп и завершил прыжки тройным акселем.

За свой короткий прокат спортсмен набрал 88,59 балла. Пока он занимает промежуточное второе место. За ним выступят Даниил Буташнов, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин и Георгий Шестернев.

Ранее Ерохов выигрывал третий этап Кубка России в Сочи. На том старте он заработал более 97 баллов за короткий прокат.

Произвольная программа состоится завтра, 25 февраля.