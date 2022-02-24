УЕФА готовит решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из России. Ожидается, что ситуация со сменой города и страны прояснится после экстренного заседания организации.

По информации Associated Press, вопрос уже согласован. Официальное объявление решения может состояться завтра, 25 февраля, после совещания. Оно начнется в 12:00 по московскому времени.

Источник сообщает, что изменения в расписании Лиги чемпионов связаны с ситуацией с Украиной.

Финал турнира был запланирован в Санкт-Петербурге на 28 мая 2022 года.

Ранее УЕФА подтвердил, что все матчи Лиги Европы 24 февраля пройдут в соответствие с графиком. В 23:00 по мск «Зенит» начнет выездной матч против «Бетиса» в 1/16 соревнований.