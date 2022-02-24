Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зениту» подойдет вратарь «красно-белых» Александр Максименко.

Эксперт отметил, что ранее игрок претендовал на первую позицию в сборной, поэтому он еще может побороться за место в основе.

«Если Максименко не нужен «Спартаку», который заявляет его за дубль и берет вместо него Свинова, то он вполне мог бы подойти «Зениту», — цитирует Червиченко Metaratings.ru

Также бывший владелец «Спартака» отметил еще один вариант для «сине-бело-голубых»: «Лантратов тоже неплохо смотрится в «Химках», наверное, и в «Зените» хорошо выглядел бы».

Сам же «Зенит» планировал приобрести вратаря сборной России Матвея Сафонова, но Червиченко заверил, что футболиста вряд ли отпустят из «Краснодара», так как он сейчас в превосходной форме.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» заявил Максименко за вторую команду, чтобы тот продолжал игровую практику, так как в основном составе первым номером стал Александр Селихов.

Максименко является воспитанником «красно-белых». Он выступает за основную команду с 2018 года. В текущем сезоне голкипер провел 12 игр на поле, из которых 4 «на ноль», пропустив в общей сумме 17 мячей. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

Текст – Дарья Гаврилова