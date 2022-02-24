Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев выиграл короткую программу на соревнованиях мужчин-одиночников в рамках Финала Кубка России. Турнир проходит в эти дни в Саранске.

За своё выступление Алиев набрал 91,87 балла, в прокате он справился с каскадом лутц-тулуп, прыгнул четверной тулуп, а также тройной аксель с касанием льда рукой.

На втором месте пока располагается Алексей Ерохов, он набрал 88,59 балла. В короткой программе он сделал четверной сальхов со степаутом, но справился с каскадом с четверным тулупом и тройным акселем.

На третьем месте идет Макар Игнатов, его результат — 83,06 балла. Фигурист приземлил четверной риттбергер, однако упал с четверного тулупа и остался без каскада.

Произвольные программы мужчины покажут завтра, 25 февраля, старт выступлений — в 12:30 по московскому времени.