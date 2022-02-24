Санкт-Петербург принимает Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу: турнир примет «Тинькофф-Арена» с 25 по 27 февраля.

Слова президента Федерации акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга Павла Белова цитирует портал «Петербургский дневник». Специалист отметил, что в пятницу состоятся соревнования в рамках Кубка Федерации танцевального спорта России по буки-вуги и акробатическому рок-н-роллу.

«В субботу и воскресенье основная часть – Всероссийские соревнования с участием лучших спортсменов страны, среди которых чемпионы мира и чемпионы Европы. Все хотят показать лучшие результаты», – сообщил Белов.

Отметим, церемония открытия Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу пройдёт в воскресенье, 27 февраля, начало назначено на 18:00 по московскому времени. В соревнованиях будут принимать участие 22 дуэта.