Испанский баскетбольный клуб «Барселона» выпустил релиз с заявлением о том, что не отправится на встречу против «Зенита» в регулярном чемпионате Евролиги в четверг, 24 февраля.

Релиз был размещён на официальном сайте клуба.

Решение было принято в связи с ситуацией на Украине, как отмечают в испанском клубе. На завтра, 25 февраля, запланированы встречи клуба с заинтересованными сторонами, окончательное решение по поводу проведения матча «Зенит» — «Барселона» будет принято в течение нескольких часов.

Игра между «Зенитом» и «Барселоной» должна была состояться в пятницу, 25 февраля. Начало матча было запланировано на 20:00 по московскому времени. На 27 февраля, воскресенье, запланирован еще один матч «Барселоны» в России — против московского ЦСКА.