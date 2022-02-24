Российские фигуристы Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев выиграли короткую программу в рамках турнира спортивных пар на Финале Кубка России. Турнир в эти дни проходит в Саранске.

Фигуристы показали чистый прокат без грубых ошибок и набрали за своё выступление 70,36 балла. Фигуристы представляют СШОР «Воробьёвы горы», Москва.

На втором месте пока находится ещё одна пара из СШОР «Воробьевы горы» — это Екатерина Гейниш/Илья Миронов. Фигуристы набрали 66,98 баллов за выступление в короткой программе.

Третью позицию занимают фигуристы из Краснодарского края Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов. Их результат в короткой программе — 64,84 балла.

Произвольные программы спортивные пары покажут завтра, 25 февраля. Начало выступлений назначено на 14:20 по московскому времени.