Российская фигуристка, чемпионка Европы-2020 в женском одиночном катании Алена Косторная поздравила с днём рождения своего тренера Этери Тутберидзе.

Сегодня, 24 февраля, Этери Георгиевне исполнилось 48 лет.

«С днём рождения, Этери Тутберидзе. Спасибо за ваше терпение и вашу работу со мной», — написала Косторная в своём «Инстаграме», прикрепив несколько совместных фотографий.

Напомним, Алена Косторная перешла в группу к Этери Тутберидзе в 2017 году, под руководством тренера она выиграла финал серии Гран-при среди юниоров и среди взрослых, серебро и две бронзы на чемпионате России, золото чемпионата Европы. В сезоне-2020/21 Косторная тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но в марте 2021-го вернулась в «Хрустальный».