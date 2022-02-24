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  • 18:41,  24 февраля 2022
Футбол
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Футболист «Спартака» Александр Соболев выступил против войны

Футболист &#171;Спартака&#187; Александр Соболев выступил против войны
Фото: https://www.instagram.com/a.sobolev97/

Российский футболист московского «Спартака» Александр Соболев опубликовал краткую запись на своей личной странице в «Инстаграме».

Футболист разместил чёрный квадрат вместо фотографии и оставил к нему подпись: «Нет войне!!!».

Похожий пост был опубликован в аккаунте игрока «Динамо» Федора Смолова.

Александр Соболев стал игроком московского «Спартака» в 2020-м году, до этого он выступал за «Томь» и самарские «Крылья Советов». С 2020-го года Соболев вызывается в национальную сборную России по футболу. Сейчас игроку 24 года.

Ранее стало известно, что из-за закрытия ряда аэропортов в нескольких городах на юге России Российская премьер-лига рассматривает вариант переноса матчей 19-го тура РПЛ. Игры должны состояться согласно расписанию уже на этой неделе.

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