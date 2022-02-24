Федерация лыжных видов спорта Швеции опубликовала заявление на фоне политической ситуации между Россией и Украиной.

В федерации отметили, что шведские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях в России, в том числе, в предстоящем этапе Кубка мира по фристайлу (дисциплина «ски-кросс»), который должен пройти в «Солнечной долине» в Челябинской области.

«Сейчас в России находится шведская команда по ски-кроссу, безопасность наших спортсменов – приоритет для нас. Поэтому мы просим МИД Швеции о поддержке, чтобы гарантировать им безопасность во время пребывания в России и на пути домой», – заявила глава федерации Карин Маттссон, слова которого цитирует официальный сайт Федерации.

Напомним, на 18-20 марта в Тюмени запланировано проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам, соревнования по ски-кроссу запланированы на 25-27 февраля.