Российская фигуристка, чемпионка России и Европы, олимпийская чемпионка Камила Валиева поздравила своего тренера Этери Тутберидзе с днём рождения.

Сегодня, 24 февраля, Этери Георгиевне исполнилось 48 лет.

В «сторис» своего «Инстаграма» Валиева выложила совместное фото с тренером и подписала его словами»: Этери Георгиевна, с днём рождения!».

Напомним, Камила Валиева в текущем сезоне установила срезу несколько мировых рекордов — она является обладательницей текущих лучших результатов в короткой программе, в произвольной программе и по сумме баллов. В группе Этери Тутберидзе Валиева тренируется с лета 2018 года, под ее руководством она выиграла чемпионат мира среди юниоров и финал Гран-при среди юниоров, два этапа Гран-при среди взрослых, чемпионат России и чемпионат Европы в женском одиночном катании.