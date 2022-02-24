Футбольные федерации Польши, Чехии и Швеции выступили против проведения в России матчей квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в связи с ситуацией на Украине.

Заявление ассоциаций появилось в официальном «Твиттере» сборной Польши.

«Учитывая напряженное развитие конфликта между Россией и Украиной, Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии выражают твердую позицию, в соответствии с которой матчи плей-офф квалификации ЧМ-2022, запланированные на 24 и 29 марта 2022 года, не должны проходить в России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все три федерации не рассматривают вариант с поездкой в Россию, поскольку это может сказаться на безопасности игроков сборных. Федерации ожидают, что в ФИФА И УЕФА отреагируют на ситуацию и предложат альтернативные решения по местам проведения матчей плей-офф.