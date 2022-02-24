Эстонский баскетбольный клуб «Калев» принял официальное решение покинуть Единую лигу ВТБ в связи с ситуацией на Украине.

Официальное заявление клуба появилось на их сайте. В нем отмечено, что «Калев» в связи с текущей политической ситуацией прекращает членство в Единой лиге ВТБ.

«У нас были долгосрочные отношения с Лигой ВТБ, которая дала нашей команде и игрокам возможность играть в лиге высокого уровня, но действия, предпринятые Россией, неприемлемы», — говорится в официальном заявлении клуба.

Таллинский баскетбольный клуб «Калев» выступал в Единой лиге ВТБ с сезона-2009/2010. Лучший результат команды за все время выступлений — выход в четвертьфинал в сезоне-2018/2019 (7-е место). В остальных сезонах команда из Эстонии в плей-офф не выходила.