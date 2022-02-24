Российская фигуристка Вероника Яметова выиграла короткую программу в соревнованиях женщин-одиночниц на Финале Кубка России сезона-2021/22.

Турнир стартовал сегодня, 24 февраля, в Саранске.

Яметова показала чистый прокат короткой программы, набрав за него 70,70 баллов. В минувшем декабре она заняла 10-е место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

На втором месте пока располагается Валерия Шульская, она набрала за свой прокат 62,36 балла. Фигуристка представляет на соревнованиях Оренбургскую область.

На третьем месте после короткой программы оказалась фигуристка из Краснодарского края Станислава Молчанова. Она набрала 62,29 балла за свой прокат.

Произвольные программы девушки покажут завтра, 25 февраля. Начало выступлений спортсменок назначено на 16:00 по московскому времени.