Баскетбольная Евролига объявила о переносе всех матчей российских клубов на неопределённый срок. На официальном сайте турнира появилась информация о том, что матчи 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги с участием петербургского «Зенита», московского ЦСКА и казанского УНИКСа.

На четверг, 24 февраля, были запланированы матчи «Бавария» — ЦСКА, «Баскония» — УНИКС, на завтра, 25 февраля, была запланирована игра «Зенита» и «Барселоны». Ранее испанский клуб официально объявил о том, что не полетит в Петербург на игру.

Отмечено, что решение по переносу матчей было принято генеральным директором Евролиги в качестве меры предосторожности. Встреча организаторов турнира с представителями клубов запланирована на завтра, 25 февраля.