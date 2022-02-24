Российская шахматистка, двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин Александра Костенюк выступила против войны.

В своем аккаунте Костенюк выложила черный квадрат вместо фотографии и оставила подпись «Боль, страх и бессилие от происходящего вокруг…».

Александра Костенюк находилась в статусе чемпионки мира по шахматам с сентября 2008 года по декабрь 2010-го. В составе сборной России Костенюк дважды выигрывала командный чемпионат мира по шахматам — в 2017-м и 2021-м годах, а также четырежды становилась призером этого турнира.

В 2021-м году Александра Костенюк завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам среди женщин и стала вице-чемпионкой мира по блицу.