Российская фигуристка, двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева поздравила с днём рождения своего тренера Этери Тутберидзе.

Поздравительный пост появился в «Инстаграме» фигуристки. Сегодня, 24 февраля, Тутберидзе исполнилось 48 лет.

Фигуристка отметила, что Тутберидзе — это тот человек, чей талант дарит миру уникальные творения.

«Я хочу пожелать Вам здоровья, счастья, процветания, новых идей, безграничных возможностей и ярких красок!», — написала Акатьева.

Напомним, Софья Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2017 года, до этого она занималась у Оксаны Булычевой. Фигуристка освоила под руководством Тутберидзе тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов, в этом сезоне она успешно приземлила все эти прыжки на международных юниорских соревнованиях.