Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира.

С понедельника, 28 февраля, Медведев поднимется на первую строчку рейтинга 52 недель АТР в связи с тем, что нынешний лидер рейтинга серб Новак Джокович не смог выступить лучше на соревнованиях в Дубае, чем Медведев на турнире в Акапулько.

Джокович вылетел с турнира АТР в Дубае в четвертьфинале, проиграв Иржи Веселы.

Даниил Медведев станет пятым российским теннисистом, который сумел возглавить рейтинг АТР. В мужском одиночном разряде это удавалось Марату Сафину и Евгению Кафельникову, в женском одиночном — Марии Шараповой и Динаре Сафиной.

Также впервые с 2004 года рейтинг АТР возглавит кто-то не из теннисистов «Большой четверки»: не Новак Джокович, не Роджер Федерер, не Рафаэль Надаль и не Энди Маррей.