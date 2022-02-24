Российский футболист турецкого «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов попал в автомобильную аварию по дороге с тренировки.

Информацию об этом опубликовала пресс-служба клуба в официальном «Твиттере».

«Сегодня наш футболист Шапи Сулейманов попал в ДТП с материальным ущербом, когда ехал домой на машине после тренировки. Наш футболист пережил аварию без травм», — говорится в заявлении команды. Турецкий портал fotoMac сообщает, что в машину игрока сзади врезался автобус.

Права на Магомеда-Шапи Сулейманова принадлежат российскому футбольному клубу «Краснодар». За «Гиресунспор» футболист выступает на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Сулейманов сыграл 23 матча в рамках чемпионата Турции, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.