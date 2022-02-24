Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко выиграли ритм-танец в рамках соревнования танцевальных пар Финала Кубка России. Турнир стартовал сегодня, 24 февраля, в Саранске.

Дуэт из Петербурга сумел набрать за свой прокат 68,11 балла. Миронова/Устенко тренируются в петербургской СШОР.

На втором месте расположились представители Московской области Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов, они тренируются в УОР №1. Фигуристы набрали за танец 67,08 балла.

На третьем месте пока находится пара Влада Павленина/Александр Алексанян. Фигуристы представляют два региона: Москву и Свердловскую область. (СК «Мегаспорт» и СШ «Юность») Результат фигуристов — 65.47 балла.

Произвольные танцы спортсмены покажут завтра, 25 февраля. Начало выступления фигуристов назначено на 17:50 по московскому времени.